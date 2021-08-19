19 Августа 2021
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Политика За рубежом
афганистан карта (2007) | Фото: www.blythe.org

Бежавший президент Афганистана анонсировал свое скорое возвращение

Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из захваченной талибами (запрещенное в России террористическое движение "Талибан") страны, сообщил, что уехал, чтобы избежать кровопролития.

В своем видеообращение к народу в Facebook он пообещал вернуться в ближайшем будущем. Гани также опроверг сведения о похищенных деньгах из казны. По его словам, он взял с собой "лишь несколько книг в одной сумке".

Президент также отметил, что против него готовится заговор, угрожавший жизни. Гани, бежавший из Афганистана 15 августа, с семьей находится в ОАЭ.

Ранее Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. 

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Теги: Афганистан, талибы



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