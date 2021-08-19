МИД России: "дело Навального" - спланированная Западом провокация

Внешнеполитическое ведомство России решило отметить годовщину "дела Навального" заявлением о том, что отравление оппозиционера было спланированной провокацией, чтобы дискредитировать Москву в глазах всего остального мира.

Как следует из заявления министерства, инцидент сопровождается агрессией со стороны западных и российских СМИ, которые уверены в "отравлении блогера российскими спецслужбами".

МИД России отмечает, что Германия и ее союзники используют "шумиху вокруг Навального в качестве повода для новых нападок на площадках различных международных организаций, маскируя их некими "правочеловеческими озабоченностями".

Отмечается, что именно с это целью был разыгран инцидент.

Тем временем, следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение. Оппозиционера обвиняют в создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – до трех лет лишения свободы.

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