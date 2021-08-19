19 Августа 2021
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Экономика В России
овощи, цены (2017) | Фото: Накануне.RU

Минэкономики объяснило дефляцию цен на плодоовощную продукцию

Инфляция в России по данным на 16 августа составила 6,53% в годовом выражении.

Как сообщили Накануне в Минэкономики, дефляция за прошлую неделю в 0,01% связана со снижением цен на плодоовощную продукцию.

Как отмечает ведомство, темпы роста цен на продовольственную продукцию, за исключением плодоовощной, остались на прошлом уровне в 0,1%. При этом темп роста цен на бензин составил 0,4% после 0,3% неделей ранее.

Как сообщаюсь, за период с 10 по 16 августа в России подорожала свинина (0,9%), консервы овощные для детского питания (0,5%), говядина (0,3%). Подсолнечное масло стало дороже на 0,1%.

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Теги: Минэкономики, дефляция, экономика



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