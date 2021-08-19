"Открытие" "Северного потока-2" спровоцировало падение цен на газ в Европе

В Европе в моменте рухнули цены на газ на 10%.

то случилось из-за ложных данных о начале работы российского газопровода "Северный поток - 2". Позже стоимость топлива вернулась к прежним значениям. Газотранспортный оператор Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от российского трубопровода EUGAL, якобы получил объемы газа в точке выхода из морской магистрали — Libmin II. По данным "Интерфакса", представитель транспортного оператора опроверг данные, отметив, что могла произойти ошибка.

После этого цена газа на европейском рынке снизилась с $570 до $515 за тысячу кубометров, позже вернувшись к прежним отметкам в $550.

Неделю назад строители соединили между собой секции газопровода "Северный поток-2", уложенные со стороны Германии и России. Таким образом, было завершено строительство морского участка первой нитки "Северного потока-2", сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.