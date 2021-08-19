Изъяты документы по делу о крушении Ил-112В

В авиационном комплексе имени Ильюшина в Подмосковье прошли следственные действия по делу о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-112В.

Изъяты необходимые документы, которые касаются разбившегося лайнера.

Также стало известно о том, что на месте происшествия найдены два бортовых самописца. Они повреждены и обгорели, сообщает ТАСС.

Напомним, военный транспортник разбился в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю. Погибли три члена экипажа.

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