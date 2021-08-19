19 Августа 2021
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Экономика В России
яблоки, перец, огурец, морковь, капуста, салат, баклажан, сельское хозяйство, овощи, продукты (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Росстат в очередной раз зафиксировал в России дефляцию

За период с 10 по 16 августа в России зафиксирована дефляция.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, этот показатель за неделю составил 0,01%. С начала года цены выросли на 4,48%.

С 10 по 16 августа в стране подорожали свинина (0,9%), консервы овощные для детского питания (0,5%), говядина (0,3%). Подсолнечное масло стало дороже на 0,1%.

Понизились цены на плодоовощную продукцию (2%), колбасу (0,8%), куриные яйца (0,6%).

Как сообщалось, крупные российские банки столкнулись с резким оттоком вкладов частных клиентов.

По мнению экспертов, россияне массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции.

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Теги: Росстат, дефляция, цены



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