Ход восстановительных работ после природных ЧС губернатор Кубани проверил в поселке Кучугуры лично

Вениамин Кондратьев - губернатор Краснодарского края сегодня пообщался с жителями пострадавших территорий и волонтерами региона, передает корреспондент Накануне.RU. Он облетел на вертолете пострадавшие от природной стихии населенные пункты Темрюкского района и Анапы, чтобы оценить ситуацию с воздуха.

В частности в поселке Кучугуры выпало 600 мм осадков – годовая норма. Здесь остаются подтопленными дома и придомовые территории, кое-где вода доходила до двух метров.

Осмотрев населенные пункты, губернатор сказал:" Сегодня главная задача – быстро откачать воду и помочь людям вернуться к прежней жизни. Спасибо волонтерам, вовремя пришли на помощь — ребята вместе с оперативными службами помогают разбирать завалы, вывозить мусор с подтопленных улиц, восстанавливать дома и дворы. Пострадавшие не остались один на один с бедой".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, сейчас в регионе работают комиссии по оценке ущерба. Факт утраты имущества фиксируют во время подворовых обходов. В Темрюкском районе рабочие группы уже обошли 5100 домовладений.

"Люди потеряли имущество. Необходима компенсация за утраченное жилье тем, кто его лишился. Мониторинговые группы должны как можно оперативнее обойти пострадавшие домовладения и оценить ущерб. Нужно вникнуть в ситуацию каждого пострадавшего. Выплаты должны быть прозрачными, справедливыми", – отметил Вениамин Кондратьев в разговоре с главой Темрюкского района Федором Бабенковым.

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание муниципальных властей на том, что пункты временного размещения должны продолжать работу, и для людей там нужно создать достойные условия. Глава района доложил, что эта работа ведется, в частности, обеспечено трехразовое питание в этих пунктах.

Напомним, в результате циклона на Кубани подтопило 2,2 тыс. домовладений, 3,8 тыс. придомовых территорий, 14 социально значимых объектов, два участка краевой автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь, а также два участка муниципальных автодорог Юровка–Темрюк и Сенной–Тамань.