В Каменске-Уральском водитель иномарки насмерть сбил бабушку и внучку

В Каменске-Уральском автомобиль Mazda сбил бабушку с восьмилетней внучкой. Об этом Накануне.RU сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла сегодня, в 20.45, на ул. Пушкина. Женщина 1952 года рождения переходили дорогу, когда на них наехал автомобиль. От удара их отбросило на встречный автомобиль. От полученных травм женщина и ребенок скончались.

"Сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства, опрашивают водителей и очевидцев", - сообщили в ГИБДД.