Медиаресурсы Пригожина активизировались на фоне предвыборной кампании в ЗакС

Санкт-Петербург продолжают сотрясать предвыборные скандалы. Сегодня состоялось заседание Законодательного собрания города во главе с Вячеславом Макаровым, в ходе которого депутаты приняли решение обратиться к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой повлиять на ситуацию.

Череда скандалов, связанная с недопуском к регистрации кандидатов, таких как представитель партии «Родина» Татьяна Буланова, и восстановлением на выборах в ЗакС депутата от «Яблока» Бориса Вишневского, накрывает Северную столицу. Появляется информация о возможных фальсификациях и нарушениях при сборе подписей Российской партии свободы и справедливости, а также давлении и препятствиях, с которыми приходится сталкиваться оппозиционным кандидатам.

Кроме того, сегодня стало известно о решении депутатов ЗакСа отправить члена Городской избирательной комиссии Марину Жданову в отставку, что противоречит действующим правовым нормам. При этом на сегодняшнем заседании городского парламента депутаты составили обращение к Памфиловой, в котором попросили главу ЦИК восстановить законность предвыборного процесса.

Ситуация не может остаться без внимания федерального центра и средств массовой информации. Ряд СМИ обратил внимание на информационные ресурсы, аффилированные с медиагруппой «Патриот», главой Попечительского совета которой является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Десятки изданий оказались заняты позитивным освещением информационной повестки связанной с деятельностью губернатора Александра Беглова и Администрации.

Происходящий предвыборный беспредел неизбежно накладывает негативный отпечаток не только на избирательную систему города, но и на руководство Санкт-Петербурга. Так, вице-губернатор Александр Бельский попал в «аутсайдеры» рейтинга внутренней политики после громкого скандала с отказом в регистрации списка партии «Родина». Вся эта история не может не отражаться и на губернаторе Петербурга Александре Беглове, отрицательно влияя на его политическую репутацию.