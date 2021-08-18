19 Августа 2021
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иннокентий шеремет, тау (2016) | Фото:тау

Шеремет назвал день закрытия ТАУ

Телевизионное Агентство Урала закроется 13 сентября. В этот день выйдет последний выпуск "Девять с половиной". Об этом сообщил ведущий и основатель новостной программы "Девять с половиной" Иннокентий Шеремет в видеоролике, опубликованном в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вынуждены уйти на пике смотрибельности, у нас гигантская аудитория в соцсетях, но прежде всего на YouTube — полмиллиарда просмотров и полмиллиона подписчиков", - сообщил он.

Легендарный журналист о закрытии ТАУ и новостей "Девять с половиной" сообщил 13 августа. Причиной стала нехватка финансирования. По его словам, в том, что это произошло, отчасти виноват COVID-19, который "полностью уничтожил для нас весь рекламный рынок". Иннокентий добавил, что пытался получить субсидии от федерального правительства для электронных СМИ, но сделать этого не удалось. Субсидию дали другому информационному агентству Екатеринбурга.

"Ситуация несправедливая. Ненависть к России, ненависть к Путину оплачивается в разы щедрее, чем поддержка традиционных российских ценностей", - заявил Шеремет.

Стоит отметить, что знаменитый телеведущий намерен принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в сентябре этого года.

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Теги: Шеремет, ТАУ, закрытие, Девять с половиной, последний выпуск



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Ранее 13.08.2021 13:26 Мск Ушла эпоха: Шеремет объявил о закрытии "Телевизионного Агентства Урала"


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