Минюст внес "Голос" в новый реестр для иноагентов

Минюст внес движение в защиту прав избирателей "Голос" в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента, передает корреспондент Накануне.RU.

Это первая включенная в реестр Минюста организация. По данным ведомства, финансировала "Голос" гражданка Армении.

На сайте движения сообщается, что "Голос" обучает наблюдателей, поддерживает работу федеральной горячей линии и онлайн-сервисов, оказывает избирателям юридическую помощь, участвует в совершенствовании избирательной системы, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

"В своей работе "Голос" руководствуется всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдает политический нейтралитет, как одно из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами. Мы исходим из конституционных принципов, что носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. А высшим непосредственным выражением власти народа — референдум и свободные выборы", - говорится на сайте движения.