18 Августа 2021
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Политика Санкт-Петербург
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

«Ротонда» пытается убедить читателей в несуществующем альянсе Пригожина и Макарова

История о «сотрудничестве» бизнесмена Евгения Пригожина со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым появилась после заседания петербургского парламента.

Во время встречи депутаты подготовили обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой по факту множественных нарушений при подготовке к выборам. Они попросили ее вмешаться в беспредел, происходящий в Северной столице, и восстановить законность избирательного процесса.

По мнению парламентариев, партии «Новые люди» и РПСС оказались в списке участников незаконно — подписи в их поддержку либо сфальсифицированы, либо собраны при помощи ресурса Смольного. В послании депутатов упоминаются и «надуманные административные барьеры», с которыми столкнулась партия «Родина», что послужило поводом для вброса со стороны Telegram-канала «Ротонда».

Его авторы утверждают, что кампанию «Родины» якобы контролирует петербургский предприниматель Евгений Пригожин, а заступившийся за нее Макаров является его «союзником». Публикацией заинтересовались аналитики, которые посчитали, что авторы «Ротонды» занялись выдумками из-за отсутствия инсайдов. Канал «Ассамблея» отмечает, что Пригожин никогда не выступит с Макаровым единым фронтом.

Ранее бизнесмен неоднократно высказывался о необходимости смены Заксобрания и четко обозначил свое отношение к нынешним депутатам и Макарову лично.

«Весь ЗакС надо гнать поганой метлой. Требуется полное обновление петербургского парламента. А все деньги вместо левых схем необходимо отправить в бюджет города», —приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

На фоне такой резкой критики едва ли можно допустить, что бизнесмен мог «заключить союз» со спикером ЗакСа.

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Теги: вячеслав макаров, евгений пригожин, закс , смольный, памфилова, конкорд



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