Самолет югорской авиакомпании совершил спецрейс в Афганистан

Самолет авиакомпании Utair совершил спецрейс в Афганистан, сообщает telegram-канал Sputnik Афганистан со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Афганистане Никиту Ищенко.

По его словам, прибывший в Кабул борт не предназначен для вывоза российских граждан.

"Он зафрахтован Миссией ООН по содействию Афганистану. По нашим данным, в МООНСА идет плановая ротация кадров, связанная с изменением формата миссии на гуманитарную. Им требуются новые сотрудники. Они будут возобновлять свою деятельность в Кундузе, Джелалабаде и Кандагаре, поскольку ситуация стабилизируется", - сообщил Ищенко.

Он также заявил, что вопрос организации вывозных рейсов с учетом потребности российских граждан прорабатывается.

Ранее президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал заявил, что многие афганцы хотели бы уехать в Россию, но технической возможности вывезти их пока нет.

"Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей (гражданские рейсы в аэропорту Кабула приостановлены) нет, мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы", - сообщил он "Интерфаксу"