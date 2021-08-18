Глава СКР взял на личный контроль проверку обстоятельств травмирования детей в Кунгуре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственной проверки по факту травмирования детей в Кунгуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, 16 августа на территории промышленной базы, расположенной на улице Заводская в Кунгуре, обрушилась плита перекрытия кровли неиспользуемого сооружения. Травмы получили два 13- и 14-летних подростка.

Следователи начали проверку.