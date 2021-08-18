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Политика Приволжский ФО Пермский край
администрация Кунгура, Кунгур (2015) | Фото: nashural.ru

Глава СКР взял на личный контроль проверку обстоятельств травмирования детей в Кунгуре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе доследственной проверки по факту травмирования детей в Кунгуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По предварительным данным, 16 августа на территории промышленной базы, расположенной на улице Заводская в Кунгуре, обрушилась плита перекрытия кровли неиспользуемого сооружения. Травмы получили два 13- и 14-летних подростка.

Следователи начали проверку.

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Теги: стена, кровля, падение, Бастрыкин, проверка



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