18 Августа 2021
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Политика Свердловская область
единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

ЕР ответила на обвинения СР в давлении на кандидатов для устранения неугодных

Свердловское отделение партии "Единая Россия" ответило на заявление главы реготделения "Справедливой России" Андрея Кузнецова о том, что высокопоставленные чиновники из ЕР оказывали давления на его однопартийцев, желая устранить перед выборами неугодных кандидатов.

Напомним, что сразу пять членов СР обратились к главе партии Сергею Миронову, настаивая на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков". Данные действия Кузнецов и обозначил как элемент предвыборной борьбы между партиями.

"Подобные заявления из штабов наших оппонентов являются результатом того, что подбор кандидатов там проводится не прозрачно, - заявили Накануне.RU в пресс-службе реготделения ЕР. - То, что они в своих даже внутрипартийных конфликтах обвиняют "Единую Россию", вызывает недоумение. Партия "Единая Россия" благодаря проведению предварительного голосования при подборе своих кандидатов опирается на мнение избирателей. Такой подход исключает дрязги и недопонимание, как в данном случае в штабе СР".

Напомним, что Избирком Свердловской области определил последовательность размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Первая в списке партия - "Новые люди", следом "Единая Россия", и третья - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

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Теги: ЕР, СР, борьба, обвинения



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