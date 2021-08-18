ЕР ответила на обвинения СР в давлении на кандидатов для устранения неугодных

Свердловское отделение партии "Единая Россия" ответило на заявление главы реготделения "Справедливой России" Андрея Кузнецова о том, что высокопоставленные чиновники из ЕР оказывали давления на его однопартийцев, желая устранить перед выборами неугодных кандидатов.

Напомним, что сразу пять членов СР обратились к главе партии Сергею Миронову, настаивая на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков". Данные действия Кузнецов и обозначил как элемент предвыборной борьбы между партиями.

"Подобные заявления из штабов наших оппонентов являются результатом того, что подбор кандидатов там проводится не прозрачно, - заявили Накануне.RU в пресс-службе реготделения ЕР. - То, что они в своих даже внутрипартийных конфликтах обвиняют "Единую Россию", вызывает недоумение. Партия "Единая Россия" благодаря проведению предварительного голосования при подборе своих кандидатов опирается на мнение избирателей. Такой подход исключает дрязги и недопонимание, как в данном случае в штабе СР".

Напомним, что Избирком Свердловской области определил последовательность размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Первая в списке партия - "Новые люди", следом "Единая Россия", и третья - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".