18 Августа 2021
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Общество В России
Кинотеатр (2020) | Фото: Накануне.RU

Кинотеатры обяжут сообщать продолжительность рекламы и трейлеров перед фильмом

В 2022 году в Росси начнут действовать новые правила работы кинотеатров, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

"Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", - отметили в правительстве.

По новым правилам кинотеатры должны будут сообщать, сколько минут продлится реклама и показ трейлеров перед началом сеанса – информацию будут размещать в зоне кассового обслуживания.

На сайтах кинотеатров появится информация о технических характеристиках залов, например, ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и т.д.

"Обновился и перечень информации, которую кинотеатры обязаны доводить до потребителей. Теперь он должен будет содержать информацию не только о фильмах текущего репертуара с указанием возрастных ограничений, но и о наличии в репертуаре кинокартин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения. В то же время постановление наделило кинотеатры дополнительными полномочиями, в том числе правом устанавливать запрет на пронос в кинозал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.

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Теги: кинотеатр, трейлер, реклама



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