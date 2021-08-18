В Россию хотят уехать многие афганцы – глава диаспоры в РФ

Многие афганцы хотели бы уехать в Россию, но технической возможности вывезти их пока нет.

"Сейчас обстановка в Афганистане сложная. Желающих приехать в Россию достаточно много, но поскольку технических возможностей (гражданские рейсы в аэропорту Кабула приостановлены) нет, мы не может пока ответить на эти обращения и просьбы", - цитирует "Интерфакс" президента Центра диаспор Афганистана в России Гулама Мохаммада Джалала.

Он признал, что точно сказать, сколько всего граждан выразили желание покинуть Афганистан, достаточно сложно: "нам звонят те, у кого есть телефонная связь с нами, но у большинства ее нет, поэтому они не могут дозвониться". Чаще всего граждане, по словам Джалала, просят "о помощи, просят оказать техническую поддержку, чтобы их вывезти из Афганистана".

По его словам, среди тех, кто обращается в диаспору, есть и граждане России афганского происхождения, которых сейчас в стране несколько сотен человек. "Посольство обещало, что поможет им при первой возможности приехать в Россию. Такие обращения к нам тоже есть", - сказал он.

Джалал считает, что основной наплыв беженцев и мигрантов ждет Узбекистан и Таджикистан – в эти страны могут приехать "тысячи людей". А уже из этих среднеазиатских республик какая-то часть афганцев может добраться и до России.