Жительница Екатеринбурга родила ребенка, убила и выбросила в мусор

18 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты на барже, груженой золотом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Мусорка, куда подозреваемая в убийстве новорожденного сына в Екатеринбурге выкинула тело (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга родила ребенка, убила и выбросила в мусор

В Екатеринбурге местная жительница 1989 г.р. родила ребенка у себя дома, после чего убила новорожденного, поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по ул. Восточная. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

"6 августа текущего года около 16.00 в дежурную часть ОП-13 УМВД по городу Екатеринбургу поступило сообщение о госпитализации в больницу женщины, проживающей по улице Восточная. Роженицу после операции поместили в реанимацию. Когда мать ребенка пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась. Впоследствии, 16 августа около 13.30 часов, сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства госпитализированной гражданки, в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка. Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мусорка, куда подозреваемая в убийстве новорожденного сына в Екатеринбурге выкинула тело(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

По его словам, женщина не рассказывала мужу, что беременна и на учет не вставала, так как не собиралась оставлять ребенка. В тот день, когда у екатеринбурженки заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша, после чего и убила сына.

Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс экспертиз (в том числе, судебные медицинская, генетическая, биологическая), истребован характеризующий материал в отношении фигурантки.

В СКР также добавили, что с учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления, планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой.

Подозреваемая в убийстве новорожденного сына в Екатеринбурге(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Напомним, что аналогичный случай недавно произошел в Тавде. Там будут судить местную жительницу 1990 г.р. по той же статье. Инцидент произошел 12 апреля текущего года, когда обвиняемая самостоятельно в домашних условиях родила жизнеспособного ребенка – девочку. Осознавая, что дочь жива, женщина поместила новорожденную в мусорный пакет, после чего отнесла его в придорожную канаву. В пакете младенец задохнулся и умер.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: новорожденный, беременность, убийство, Екатеринбург, мусор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети