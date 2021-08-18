Жительница Екатеринбурга родила ребенка, убила и выбросила в мусор

В Екатеринбурге местная жительница 1989 г.р. родила ребенка у себя дома, после чего убила новорожденного, поместила в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере у дома по ул. Восточная. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

"6 августа текущего года около 16.00 в дежурную часть ОП-13 УМВД по городу Екатеринбургу поступило сообщение о госпитализации в больницу женщины, проживающей по улице Восточная. Роженицу после операции поместили в реанимацию. Когда мать ребенка пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась. Впоследствии, 16 августа около 13.30 часов, сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства госпитализированной гражданки, в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка. Дама проживает совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, женщина не рассказывала мужу, что беременна и на учет не вставала, так как не собиралась оставлять ребенка. В тот день, когда у екатеринбурженки заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша, после чего и убила сына.

Возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование продолжается. Уже проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс экспертиз (в том числе, судебные медицинская, генетическая, биологическая), истребован характеризующий материал в отношении фигурантки.

В СКР также добавили, что с учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления, планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой.

Напомним, что аналогичный случай недавно произошел в Тавде. Там будут судить местную жительницу 1990 г.р. по той же статье. Инцидент произошел 12 апреля текущего года, когда обвиняемая самостоятельно в домашних условиях родила жизнеспособного ребенка – девочку. Осознавая, что дочь жива, женщина поместила новорожденную в мусорный пакет, после чего отнесла его в придорожную канаву. В пакете младенец задохнулся и умер.