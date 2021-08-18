Назначен новый гендиректор челябинского аэропорта

Генеральным директором челябинского аэропорта назначен Виталий Кашин. Губернатор Алексей Текслер провел встречу с новым руководителем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участники встречи обсудили перспективы развития аэропорта, открытие новых рейсов и увеличение пассажиропотока.

Ранее Виталий Кашин управлял аэропортами Ярославля, Читы и международным аэропортом Кемерово.

Ранее пост гендиректора аэропорта занимал Андрей Осипов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения. Осипов был задержан 3 марта сотрудниками регионального УФСБ, а 4 марта Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашним арест сроком.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Осипов на служебном автомобиле Хендай Экус попал в аварию, но уехал с места ДТП. Чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО, он дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. В дальнейшем работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании которых за ремонт было перечислено свыше 170 тыс. руб.