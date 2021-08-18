Школьникам с хроническими болезнями будут "настоятельно рекомендовать" сделать прививку от COVID-19

Врачи будут "настоятельно рекомендовать" сделать прививку от коронавируса школьникам с хроническими заболеваниями. Обязательной вакцинации для детей не будет, тем не менее, по эпидпоказаниям их могут предложить вакцинировать, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации", - цитирует Горелова "Интерфакс".

В июле стало известно о начале клинических исследований вакцины "Спутник V" на детях в возрасте 12-17 лет.