В Лабытнанги во время археологических раскопок нашли артефакты IX – XI веков

В Лабытнанги продолжаются археологические раскопки. Ребята из разных уголков страны на протяжении нескольких недель открывают глубинные таинства земли Коми-деревни. Найдены древние артефакты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уже найдены обломки глиняной керамической посуды, каменные орудия для обработки шкур, обломки бронзовой чаши. На раскопках обнаружены уникальные фрагменты иранской чаши, датируемой IX-XI вв.", - написала в своих соцсетях мэр города Марина Трескова.

Итоги археологической экспедиции подведут на первом региональном фестивале "Арктическая керамика". Он стартует 20 августа и продлится неделю.