18 Августа 2021
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Археологические находки, Лабытнанги (2021) | Фото: vk.com/treskova_ma

В Лабытнанги во время археологических раскопок нашли артефакты IX – XI веков

В Лабытнанги продолжаются археологические раскопки. Ребята из разных уголков страны на протяжении нескольких недель открывают глубинные таинства земли Коми-деревни. Найдены древние артефакты, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уже найдены обломки глиняной керамической посуды, каменные орудия для обработки шкур, обломки бронзовой чаши. На раскопках обнаружены уникальные фрагменты иранской чаши, датируемой IX-XI вв.", - написала в своих соцсетях мэр города Марина Трескова.

Итоги археологической экспедиции подведут на первом региональном фестивале "Арктическая керамика". Он стартует 20 августа и продлится неделю.

Археологические находки, Лабытнанги(2021)|Фото: vk.com/treskova_ma

Археологические находки, Лабытнанги(2021)|Фото: vk.com/treskova_ma

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Теги: Коми-деревня, раскопки, артефакт, Марина Трескова



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