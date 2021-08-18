18 Августа 2021
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Таиланд туризм (2016) | Фото: orandatour.ru

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" въезд на курорты

Власти Таиланда одобрили въезд в страну для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V".

В посольстве РФ сообщили, что в ближайшее время привитые россияне смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства (т.н. "песочницы") при предъявлении сертификата вакцинации. Детали сейчас прорабатываются.

Ранее правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля для вакцинированных против COVID-19 туристов. Они смогут отдыхать на острове без двухнедельного карантина.

Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы. Теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V", отмечала Ассоциация туроператоров.

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Теги: таиланд, спутник v, туристы



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