Таиланд разрешил привитым "Спутником V" въезд на курорты

Власти Таиланда одобрили въезд в страну для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V".

В посольстве РФ сообщили, что в ближайшее время привитые россияне смогут въезжать в отдельные туристические районы королевства (т.н. "песочницы") при предъявлении сертификата вакцинации. Детали сейчас прорабатываются.

Ранее правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля для вакцинированных против COVID-19 туристов. Они смогут отдыхать на острове без двухнедельного карантина.

Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы. Теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V", отмечала Ассоциация туроператоров.