В Сосновском районе построят пять школ, семь детских садов и ФОК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Сосновский район. Глава региона посетил сельскохозяйственные предприятия, осмотрел социальные объекты и провел встречу с главой муниципалитета Евгением Вагановым. По итогам визита было принято решение о строительстве газопровода, новых школ, детских садов и физкультурно-оздоровительного комплекса, передает корреспондент Накануне.RU.

Визит в муниципалитет глава региона начал с осмотра нового газопровода в поселке Красное поле. Благодаря новому объекту к газу будет подключено 45 домов. В настоящий момент идёт оформление технической документации, после этого газопровод будет зарегистрирован и можно будет подключать жителей. Алексей Текслер поручил подключить газ в максимально короткие сроки.

Губернатор отметил, что газификация – это один из острых вопросов, который обозначают жители района.

"Мы активно работает с "Газпромом". Договорились, что "разошьем" практически все газораспределительные станции. Планы на газификацию большие, запертые ГРС не позволяют эти планы реализовать. По газификации Сосновский район пока выглядит не очень. В среднем уровень газификации в регионе 73%, в Сосновском районе – 58%. Это острейшая проблема. Планируем увеличить мощности газораспределительных станций. Это даст возможность проводить дальнейшую газификацию", - отметил он.

Глава района Евгений Ваганов рассказал, что на территории муниципалитета девять газораспределительных станций вдоль газопровода, по семи лимиты исчерпаны. Сейчас решается вопрос по увеличению мощностей газораспределительных станций за счет строительства газопровода высокого давления между ГРС-3 Челябинска и ГРС с/з "Смолинский", будет выделено дополнительно 20 000 куб/час газа, что позволит снять дефицит газа в Полетаевском, Саргазинском, Алишевском, Кременкульском сельских поселениях.

"Мы сделали два проекта, один получил государственную экспертизу. Мы спроектировали газопровод до Смолинской ГРС. На втором этапе предусмотрена реконструкция газопровода от АГРС "Смолинский" до деревни Бутаки. По второму этапу мы пройдем экспертизу до конца года", - сообщил руководитель муниципалитета.

В рамках третьего этапа планируется построить газопровод от поселка Полетаево до деревни Малиновка. В результате АГРС "Митрофановская" получит дополнительно 10 000 м3/час газа.

После этого Алексей Текслер проконтролировал ход ремонтных работ на автодороге Шагол-Красное Поле – автодорога обход Челябинска. В этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" здесь отремонтируют участок длиной 2,5 км. В следующем году работы продолжатся.

"В 2015 году был сделан небольшой участок дороги и работы по этому объекту остановились. В 2020 году был заключен долгосрочный контракт на три участка, чтобы завершить реконструкцию и увеличить интенсивность движения", - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Губернатор обратил внимание на важность проверки качества работ. По словам министра, проводится три вида контроля. "Испытываются все материалы на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. Некачественные работы не принимаются", - подчеркнул Нечаев.

В рамках визита в муниципалитет Алексей Текслер посетил два сельскохозяйственных предприятия. На племенном заводе "Россия" главе региона презентовали проект строительства животноводческого комплекса на 3 тыс. голов в поселке Касарги. В настоящий момент строительство уже идет. В рамках проекта планируется возведение восьми коровников и доильно-молочного комплекса с автоматизированной каруселью.

"Первая очередь включает строительства доильно-молочного блока и коровников на 320 голов. Ввод эксплуатацию первой очереди запланирован на июль 2022 год, всего комплекса – в 2025 году. Объем инвестиций в первую очередь составляет 400 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект – 1 млрд 200 млн рублей. Источниками финансирования на данном этапе являются собственные средства и кредит. В результате этого проекта поголовье коров увеличится на 3 тыс. голов, мы будем производить 100 тонн молока в сутки", - рассказал генеральный директор племзавода Владимир Данилов.

Также Алексей Текслер побывал на строительстве нового логистического центра ОАО "Макфа". Будущий автоматизированный логокомплекс станет одним из самых крупных и технически развитых объектов в области пищевой промышленности на Южном Урале с максимальным уровнем автоматизации и роботизации процессов.

"Все предприятия активно развиваются. Сегодня идет реализация крупного инвестиционного проекта "Макфы". Это две новые линии, которые увеличат мощности на 44 тыс. тонн производство макаронных изделий. Также здесь строится новый логистический комплекс, который позволит активно работать на экспорт. Мы будем проект поддерживать и закреплять первое место в сфере производства макаронных изделий, круп и муки. Также у нас будет новый современный автоматизированный комплекс по производству молока с высокой добавленной стоимостью. Мы приближаемся к тому, чтобы закрыть дефицит молока. Поэтому для нас этот проект крайне важен. Мы договорились о том, что в сфере растениеводства будут новые проекты, говорили о мелиорации, в том числе под овощные культуры, что гарантирует в четыре-пять раз рост урожайности. Это часть большого плана, который рассчитан на пять-семь лет", - прокомментировал губернатор.

Также глава региона проконтролировал ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса со стадионом в селе Долгодеревенском. В 2019 году к Алексею Текслеру обратились школьники с просьбой построить спортивный объект.

"Еще в 2019 году ко мне подошли ребята, напомнили, что в Долгодеревенском стадиона нет. Было принято решение строить объект, прошло два года. Год мы просто потеряли со старым подрядчиком, пришлось его менять. Сейчас объект завершается, это хорошо. Задача, чтобы весь комплекс был сделан в этом году", - обратился к подрядчику губернатор.

В рамках первого этапа здесь появится футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками, хоккейная площадка, а также площадки для занятий спортом, мини-лапты, стрельбы, волейбола и баскетбола. Проект предусматривает строительство административного здания, в котором разместятся раздевалки, медпункт и прокат коньков. В настоящий момент подрядчик уже укладывает искусственное покрытие.

"Покрытие очень качественное, имеет сертификат ФИФА. Это самое последнее поколение, укладывается на лучших стадионах Европы и Евразии", - рассказал подрядчик.

После этого Алексей Текслер оценил благоустройство Сада Победы в Долгодеревенском. Завершить работы на объекте по контракту должны до 15 сентября. Пока работы выполнены на 60%. Осталось провести озеленение, освещение, установить скамейки и урны. Власти планируют установить здесь проектор, чтобы показывать военные фильмы и проводить уроки для школьников. Губернатор по итогам осмотра поручил завершить работы до 1 сентября.

Глава региона проконтролировал ремонтные работы в начальной школе Долгодеревенского. На средства областного и местного бюджетов будут отремонтированы системы водоснабжения и канализации школы, обновлены кровля и фасад. В настоящий момент работы завершены на 80%. Алексей Текслер поручил подрядчику ускориться, а главе района ежедневно контролировать ситуацию.

На встрече с главой района Евгением Вагановым губернатор отметил, что Сосновский район, в первую очередь из-за близости к Челябинску, достаточно бурно развивается во всех направлениях.

"Я вижу, как появляются новые объекты, в район приходят инвесторы, причём абсолютно в разных направлениях. Здесь самое важное оказывать максимально содействие инвесторам, это земля и инфраструктура. Очень рассчитываю, что эта работа продолжится, тем более что есть хорошие перспективы в промышленности, сфере сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции. Сегодня экономика – это база, основа. Без этого никуда и никак", - подчеркнул Алексей Текслер.

В муниципалитете бурно ведется жилищное строительство. При этом не было развития социальной инфраструктуры. В настоящий момент власти региона пытаются решить эту проблему. Принято решение по строительству ещё семи новых детских садов и пяти школ.

"Раньше такого никогда не было. Это самая большая проблема новых микрорайонов, таких как "Звёздный", "Вишневая горка", "Белый хутор", "Парковый-3" и т.д. Эти решения мы приняли, необходимо максимальное содействие при реализации этих проектов. Люди этого давно ждут", - поручил Алексей Текслер.

Евгений Ваганов рассказал, что в новых школах будет обучаться 3 300 детей, а строительство детских садиков позволит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. "Мы строим садики в новых микрорайонах, где есть потребность. Эти семь садиков позволят нам убрать очередь", - отметил он.

Также губернатор принял решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Долгодеревенском.

По итогам визита в муниципалитет Алексей Текслер отметил, что район активно развивается во всех сферах. У него хороший экономический потенциал, но нужно развивать социальную инфраструктуру.

"В течение нескольких лет мы реализуем большие проекты по решению накопившихся проблем в социальной инфраструктуре, которые сложились из-за того, что Челябинск фактически вошел в Сосновский район. Пять школ, семь детсадов должны решить проблему Западного и ряда других территорий района. Сейчас родители вынуждены возить детей в школу в город, это создает проблему с трафиком и большое количество неудобств для наших жителей. Эту ситуацию мы подтянем, планы сверстаны. Мы договорились построить ФОК в Долгодеревенском и на этом наши планы не останавливаются", - прокомментировал губернатор.