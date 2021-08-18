УрФУ выделит полмиллиона на поддержку своих студентов из Афганистана

Уральский Федеральный университет потратит 500 тыс. руб. на поддержку своих студентов из Афганистана. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ВУЗа.

Так, студенты получат единовременную выплату в размере 25 тыс. руб. Помимо этого, все они будут заселены в общежития.

Университет также предоставит правовую помощь по миграционному вопросу тем, кто не может вернуться на родину. В случае необходимости иностранцам помогут как с изменением статуса, так и с трудоустройством. Более того, ВУЗ подключит профессиональных психологов для оказания поддержки.

На данный момент из 30 афганских студентов УрФУ 23 находятся в России. Напомним, представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы.

17 августа политическое руководство "Талибана" дало первую пресс-конференцию после перехода под его контроль всей территории Афганистана. Талибы заверили граждан в безопасности, однако уже сегодня открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана.