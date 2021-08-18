"Три-четыре года – и дорога приходит в негодность. А люди все это видят" – ОП РФ

Нацпроект "Качественные и безопасные автодороги" реализуется уже два с половиной года, но у него до сих пор нет программы общественного контроля. Этот пункт значится в паспорте нацпроекта, но его никто не выполняет. В результате без контроля граждан качество дорог часто не выдерживает никакой критики, пожаловаться некуда, а при строительстве процветает коррупция, такое мнение сегодня на совещании в Общественной палате России высказал член Общественного совета при Минтрансе РФ Игорь Сухов.

По его словам, в 2019 году Владимир Путин дал распоряжение правительству организовать общественный контроль за нацпроектами, но по "Дорогам" ничего такого сделано не было.

"Мало сказать, что такая программа буксует в регионах – это провал. В общих чертах: общественность практически не привлекается к реализации нацпроекта. В Астраханской области, например, мне власти сказали: нет программы – нет участия общественности. Это дает отрицательный результат самому нацпроектцу. Даже три года – гарантийный срок – не держатся дороги. И люди видят это", - сетует общественник.

Он добавил, что в других нацпроектах – с гораздо меньшими бюджетами – общественный контроль присутствует, и их реализация идет с гораздо меньшими потерями.

"Очень серьезны коррупционные проявления в этой отрасли. Ну, это понятно, ведь нет общественного контроля. Было расследование журналиста Эдуарда Петрова в этом году: то, что вскрыто - это зеркало регионального отношения к этой программе. Там просто деньги мешками друг другу носят, а власть осуществляет приемку некачественных дорог за откаты, что полностью дискредитирует нацпроект. Люди видят, что три-четыре года и дорога приходит в полную негодность. Люди не готовы мириться с этим", - добавил Сухов.

Он предложил создать комиссию с личным участием министра транспорта России, которая в кратчайшие сроки придумает механизм привлечения граждан к контролю за осуществлением нацпроекта.