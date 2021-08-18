В Перми учителя обвинили в травле ученика

В Перми учителя обвинили в буллинге. Мать ребенка сообщила в аппарат уполномоченного по правам ребенка, что преподаватель настраивает других детей против ее ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе детского омбудсмена.

Уполномоченный направила ходатайства в депобразования Перми и комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой принять меры по организации в школе работы психолога "Центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи" и рекомендовать школе разработать план по профилактике буллинга среди учащихся. Психолог подтвердил информацию о буллинге со стороны учителя.

"Преподаватель была предупреждена об ответственности за несоблюдение должностных обязанностей в части обеспечения комфортных условий обучения и воспитания несовершеннолетних. Для оказания кризисной психологической помощи второго уровня в следующем учебном году на базе "Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи" города Перми планируется проведение работы специалистов с классом", - говорится в сообщении.