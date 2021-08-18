Афганистан может стать одной из тем во время визита Меркель в Москву

По данным Bild, 18 августа Меркель планирует обсудить ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом – лидеры проведут телефонный разговор.

Визит Меркель в Москву запланирован на 20 августа. 22 августа канцлер посетит Украину.

Афганистан может стать одной из тем переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет "Интерфакс".

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