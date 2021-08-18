Минэкологии: Причиной выброса сероводорода в Челябинске мог стать прорыв коллектора

В Челябинске одной из причин выброса сероводорода в воздух мог стать прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП ПОВВ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии.

В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками.

Замминистра экологии региона Виталий Безруков сообщил, что прорыв опорного коллектора удалось установить при осмотре прилегающей территории предприятия.

"На основании этого можно говорить о том, что превышения возможно случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха", - отметил он.

В настоящее время ведутся работы по устранению аварии. Все материалы переданы в надзорные органы.

Напомним, ночью в Металлургическом районе, в районе очистных МУП ПОВВ, произошел сильнейший залповый выброс сероводорода. Было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 29,6 раза. В настоящий момент ситуация стабилизировалась и резкий запах уже не ощущается. Наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК. В администрации Челябинска сообщили, что на территории очистных сооружений за последние сутки не было аварийных ситуаций.