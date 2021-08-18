18 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Акция &quot;Чистые берега&quot; (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

СУМЗ (УГМК) совместно с компанией "Сима-ленд" провел традиционную акцию "Чистые берега"

18 августа прибрежную полосу реки Глубокая в Ревде очистили от мусора, а пляж "Тополя" на Ревдинском пруду не только прибрали, но и даже оборудовали зону отдыха со скамейками, лежаками, раздевалками, урнами и домиками для книг. В традиционном ежегодном субботнике в рамках акции "Чистые берега" участвовали более сотни человек. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

В акции "Чистые берега" обычно принимают участие представители областных министерств, ведомств, общественных организаций, предприятий, органов местного самоуправления Ревды, а также простые жители. Они приводят в порядок популярные среди ревдинцев места отдыха на пляжах "Тополя" и "Глубокая", берега реки Темная.

В этот раз среди участников были: директор СУМЗа (УГМК) Багир Абдулазизов и команда Среднеуральского медеплавильного завода, глава "Сима-ленда" Андрей Симановский и активисты компании, депутат областного заксобрания Александр Серебренников, глава округа Ирина Тейшева, активисты Ревды и благотворительного фонда "Ника".

Акция "Чистые берега"(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

"В следующем году будет юбилей, 10 лет, как мы чистим берега Ревдинского пруда, Чусовой, выставляем контейнеры, — отметил Багир Абдулазизов. — Давайте сделаем все, чтобы наши берега, улицы были чистые, а зоны отдыха — хорошие".

Участников обеспечили необходимым рабочим инвентарем. Уборка проходила под музыку, а в конце все приняли участие в импровизированном флешмобе.

Акция "Чистые берега"(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

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Теги: СУМЗ, УГМК, Сима-ленд, Чистые берега



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