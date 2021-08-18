18 Августа 2021
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Политика Санкт-Петербург
питерский закс, здание, санкт-петербург (2020) | Фото: ИА Regnum.ru/Дарья Драи

Лидер партии «Родина» поддержал позицию действующих депутатов петербургского ЗакСа в отношении регистрации на выборы

Ранее петербургский парламент обратился в Центризбирком с просьбой провести проверку законности регистрации списков «Новых людей» и «РПСС» на выборах и отказа в регистрации «Родине».

18 августа члены городского парламента Санкт-Петербурга выступили с обращением к ЦИК с требованием провести тщательную проверку зарегистрированных списков «РПСС» и «Новых людей» на выборы и, наоборот, отказ в регистрации списков «Родины».

«Серьезные сомнения в законности принятых решений вызывает регистрация списков кандидатов избирательных объединений - политической партии "Российская партия свободы и справедливости" и регионального отделения в Санкт-Петербурге политической партии "Новые люди", а также отказ в регистрации большинству кандидатов от регионального отделения всероссийской политической партии "Родина" в городе Санкт-Петербурге… по надуманным основаниям было отказано в регистрации Татьяне Булановой", - цитирует обращение «Интерфакс».

Депутаты обратили внимание на то, как оформлены и заполнены подписные листы указанных партий, да и к самой системе проверки подписных листов в Горизбиркоме у парламентариев возникли вопросы.

С ними солидарен и лидер всероссийской политической партии «Родина» Алексей Журавлев:

«Партия «Родина» собирала подписи за своих кандидатов по-настоящему, а не занималась «уроками каллиграфии», как многие другие участники предвыборной гонки. В ряде случаев граждане выстраивались в очередь, чтобы подписаться в поддержку наших кандидатов! Поэтому сложившаяся в Петербурге ситуация на выборах вызывает справедливое возмущение и требует объективного разбирательства, - заявил действующий депутат Госдумы Журавлев, - Мы не сомневаемся в качестве своих подписей. Очевидно, отдельных кандидатов и список «Родины» в целом не регистрируют, поскольку петербургские чиновники понимают: наша партия легко преодолеет 5% барьер. А вот с другими партиями, видимо, не все так однозначно. К сожалению, такая тенденция прослеживается и в ряде других регионов».

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Теги: партия родина, алексей журавлев, петербургский закс, выюоры



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