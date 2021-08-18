18 Августа 2021
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Бранденбургские ворота, Берлин, Германия (2011) | Фото: Накануне.RU

У американских чиновников, работающих в ФРГ, появились симптомы "гаванского синдрома"

В ФРГ у двух американских чиновников появились симптомы так называемого "гаванского синдрома", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские дипломатические источники.

Издание отмечает, что речь идет о первых случаях в стране НАТО, в которой размещены американские войска и ядерное оружие.

"Некоторые пострадавшие - сотрудники разведки или дипломаты, работающие по вопросам, связанным с Россией - это экспорт газа, кибербезопасность или политическое взаимодействие", - пишет газета.

Аналогичные случаи отмечаются у американцев, работающих в других европейских странах.

Ранее Госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства на Кубе в 2016–2017 годах подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. У пострадавших проявились такие симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон - "синдром Гаваны".

Гавана заявляет об отсутствии доказательств воздействий подобного оружия на американских дипломатов.

В мае СМИ сообщили, что за предполагаемыми атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников разведки США по всему миру могут стоять спецслужбы России или Китая.

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Теги: гаванский синдром, американские чиновники, фрг



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