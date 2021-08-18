"ЕР" - вторые. Избирком определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ЗакСО

Напомним, выборы в региональный парламент состоятся в сентябре этого года .

Протокол итогов жеребьевки был утвержден на заседании избирательной комиссии Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, по итогам жеребьевки места оказались распределены следующим образом:

Избирком Свердловской области определил последовательность размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания региона.

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