"ЕР" - вторые. Избирком определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ЗакСО
Избирком Свердловской области определил последовательность размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания региона.
Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, по итогам жеребьевки места оказались распределены следующим образом:
1. "Новые люди"
2. "Единая Россия"
3. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"
4. "Зеленая альтернатива"
5. "Яблоко"
6. ЛДПР
7. "Партия роста"
8. КПРФ.
Протокол итогов жеребьевки был утвержден на заседании избирательной комиссии Свердловской области.
Напомним, выборы в региональный парламент состоятся в сентябре этого года.