18 Августа 2021
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Политика Свердловская область
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

"ЕР" - вторые. Избирком определил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ЗакСО

Избирком Свердловской области определил последовательность размещения политических партий в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания региона.
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Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, по итогам жеребьевки места оказались распределены следующим образом:

1. "Новые люди"

2. "Единая Россия"

3. "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

4. "Зеленая альтернатива"

5. "Яблоко"

6. ЛДПР

7. "Партия роста"

8. КПРФ.

Протокол итогов жеребьевки был утвержден на заседании избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, выборы в региональный парламент состоятся в сентябре этого года.

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Теги: избирком, партии, выборы, ЗакСО



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