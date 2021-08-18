Грузинское издание опубликовало фейковое интервью с Навальным

Грузинское издание Ambebi.ge опубликовало фейковое интервью Алексея Навального. Хотя журналистка, именем которой подписали материал, заявляет о подделке, многие СМИ (в том числе российские) уже растиражировали фальшивые высказывания оппозиционера.

"В материале говорится, что его сделала российская журналистка Елена Вавина, но с ней связались мои репортеры и получили опровержение. Она говорит, что никогда не брала интервью у Навального и это фейк", - написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Высказывания у фейкового "Навального" весьма резкие. Например, он обвиняет соратников: "Многие вообще сбегают, как крысы с тонущего корабля. Но ничего: если они такие — пусть бегут". Также он, якобы, констатирует уход протестного движения в России в подполье и хвалит российское правительство: "Запад должен смириться с ситуацией, поскольку время показало, что все меры и санкции на руку российскому правительству, которое сейчас демонстрирует свою эффективность".