Кандидаты в депутаты СР пожаловались Миронову на неугодных однопартийцев

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил обращение в свой адрес от свердловских однопартийцев, которые настаивают на исключении из списка кандидатов экс-депутата ЗакСО Армена Карапетяна и других "одиозных политиков". Документ подписали пять членов СР, среди которых Егор Мехонцев, помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор ООО "Дорстрой-Экотехнологии" Мария Штань и другие.

Согласно тексту петиции, присутствие определенных лиц в рядах партии и предвыборных списках лишает СР значительной части народного доверия

"Областное отделение партии из поборника справедливости становится площадкой для проникновения во власть бизнесменов с сомнительной репутацией и их детей. В такой ситуации мы считаем невозможным продолжать деятельность в качестве кандидатов", — заявлено в документе.

В свердловском отделении "Справедливой России" Накануне.RU подтвердили данную информацию. Глава реготделения Андрей Кузнецов считает, что действия его коллег являются частью предвыборной борьбы с "Единой Россией", члены которой давят на кандидатов СР.

"Ситуация настолько серьезная, ЕР падает с таким треском, что у высокопоставленных чиновников, отвечающих за результат выборов, сдают нервы и они совершают действия – насколько возмутительные, настолько же и глупые. Сегодня сразу к нескольким нашим кандидатам обратились мэры городов их проживания – с предложением подписать коллективное обращение-протест на имя Миронова и отказаться от участия в выборах. Цель – опорочить руководство регионального отделения, создать негативный информповод и (а вдруг прокатит!) побудить лидера нашей партии к тому, чтобы он пошел навстречу "единороссам" и снял неугодных кандидатов с предвыборной гонки. С этим же предложением некоторых наших кандидатов (у кого натянутые отношения с главами) приглашали сегодня к руководителю департамента внутренней политики администрации губернатора Антону Третьякову ", - заявил Кузнецов.

По его словам, такими действиями противники хотят создать вокруг отделения СР "шлейф скандальности", добиваясь выхода партии с выборной дистанции.

В региональной ячейке "Единой России" пока не прокомментировали заявления "справедливороссов".