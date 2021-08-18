Посол РФ оценил шансы вице-президента Афганистана свергнуть "Талибан"

Население Кабула не поддержало вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, поскольку режим президента Ашрафа Гани большинство людей ненавидели, заявил посол РФ в стране Дмитрий Жирнов.

В эфире Первого канала дипломат сообщил, что в целом режим экс-президента Гани "не просто не пользовался никакой поддержкой, его ненавидели простые люди, а простые люди – это процентов 90 населения, которые живут в полной нищете, в полном бесправии".

По словам посла, Салех по национальности таджик, "поэтому ему было логично бежать в Панджшер, это таджикский анклав".

Напомним, после вывода американских войск из Афганистана "Талибан" (организация признана в России террористической и запрещена) взял контроль практически над всей территорией страны. Панджшер остается единственным не подконтрольным талибам регионом.

Ранее официальный представитель талибов заявил, что движение вскоре объявит о "возвращении" Исламского Эмирата Афганистан. Его слова прозвучали из президентского дворца в Кабуле, который захвачен "Талибаном". Президент Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.

Накануне Салех объявил себя в соответствии с положениями Конституции Афганистана законным исполняющим обязанности президента. Он призвал население присоединиться к сопротивлению талибам.