В Москве снова штормовое предупреждение: на город идет ливень и сильный ветер

В Москве снова объявлено штормовое предупреждение. Коммунальщики готовятся к последствиям сильного ветра и ливня, которые обрушатся на город в среду, начиная с 16 часов, и продолжатся до 21 часа четверга.

"В столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 метров в секунду. За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков", - заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", - цитирует Бирюкова пресс-служба департамента городского коммунального хозяйства.

На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", они готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды. Уже сейчас ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства.