Путин может встретиться с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России"

Президент России Владимир Путин может встретиться с кандидатами в депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" перед второй частью их съезда, передает РИА Новости со ссылкой на источник в партии. Вероятно, это будет означать, что в самом съезде 24 августа глава государства участвовать не будет.

Путин уже принимал участие в первой части съезда, состоявшейся в июне этого года. Формально президент не состоит в партии и не является ее лидером. Значительную часть своей речи он говорил о поручениях, которые должно выполнить правительство. Тогда же был утвержден список из пяти лидеров, которые возглавили список партии на выборах. В него не вошел Дмитрий Медведев. Да и сами лидеры, среди которых министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров едва ли станут депутатами Госдумы.