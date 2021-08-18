18 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
лесной пожар (2012) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале спустя неделю локализовали крупный лесной пожар под Камышловом

В Свердловской области удалось локализовать крупный лесной пожар, который уже неделю бушует под Камышловом. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

Как рассказал сегодня глава Среднего Урала в своем Instagram, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов доложил ему, что к вечеру огонь должны полностью потушить.

"Пожар в сложном месте, на болотах, там работают 40 человек и спецтехника. Именно из-за этого пожара в Екатеринбурге пахнет гарью. Надеюсь, после ликвидации огня смог быстро рассеется и мы снова сможем нормально дышать", - отметил Куйвашев.

Напомним, жители Екатеринбурга сегодня с самого утра жалуются на сильный запах гари по всему городу. До этого из-за лесного пожара в районе Первоуральска были эвакуированы постояльцы и сотрудники санатория "Озеро Глухое".

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Теги: пожар, Камышлов, Куйвашев



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