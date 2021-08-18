Самолету Ил-114 запретили перелет на аэродром Кубинка из-за крушения Ил-112В

Пассажирскому самолету Ил-114-300 было отказано в перелете из Жуковского в Кубинку в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ил-112В.

По данным ТАСС, причиной такого решения стало использование на обоих самолетах двигателей ТВ7-117СТ.

Самолет должен был принять участие в форуме "Армия-2021", как и Ил-112В.

Напомним, военный транспортник разбился в ходе испытательного полета. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крушению предшествовал пожар правого двигателя. Экипаж попытался зайти на посадку, совершив маневр поворота, но слишком маленькая высота и скорость не позволили это сделать – борт перевернулся и упал на землю. Погибли три члена экипажа.