СКР проверит ишимского следователя, расследовавшего дело о гибели подростка в трансформаторной будке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата провести проверку расследования уголовного дела по факту гибели 13-летнего подростка в трансформаторной будке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Трагедия произошла 22 июля 2019 г. Ребенок зашел в трансформаторную будку. Там он получил смертельный удар током. Второй гулявший там же ребенок получил травмы и поступил в реанимацию местной областной больницы №4 в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В данный момент оправдательный приговор обжалуется. В ходе следствия установлено, что собственник земельного участка в нарушение норм действующего законодательства не закрыл сетками все отверстия и проемы в наружных стенах. Также, став собственником данного участка, женщина не уведомила сетевую организацию о переходе права собственности объекта электроэнергетики и не осуществляла надлежащий эксплуатационный контроль.

По поручению главы СКР, в отношении следователя Ишимского МСО СУ СК России по Тюменской области, в чьем производстве находилось уголовное дело, назначена служебная проверка. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата проверить роль энергообеспечивающей организации и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего.