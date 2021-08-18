В Сургуте построят "экологичную" ливневую канализацию

Возведение локально-очистных сооружений ливневой канализации в прибрежной зоне Сургута начнут в следующем году с учетом экологических требований. Такое решение было принято на заседании городского штаба по вопросам капитального строительства под руководством главы города Андрея Филатова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Строительно-монтажные работы начнутся в следующем году. На территории разместят здания под научно-техническую работу, социальный и жилищный блоки. Это будет автономный участок застройки Сургута, который должен стать украшением нашего города, потому что располагается в прибрежной зоне. Инженерная инфраструктура, в которую входят и ливневые сооружения, потребует значительных объемов инвестиций", – сказал вице-мэр Валерий Фомагин.

Внедрение новой системы канализации – один из первых этапов создания инженерной инфраструктуры на территории будущего научно-технологического центра Сургута. Земельный участок между Югорским трактом и рекой Обь, на котором появятся очистные сооружения, формально относится к городским лесам. Фактически, это пойма, в зоне которой отсутствуют зеленые насаждения. Ранее эту землю использовали в промышленных целях для намыва и складирования песка.

Изначально проект возведения очистных сооружений требовал внесения изменений в генеральный план Сургута, что привело бы к отсрочке начала стройки научно-технологического центра примерно на 9-10 месяцев. Найдено альтернативное решение, которое позволит приступить к строительству ливневой канализации без ущерба для локальной экосистемы и с учетом действующих правил землепользования и застройки.