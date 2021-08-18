В Челябинске прокуратура проводит проверку из-за выброса сероводорода

В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту выбросов сероводорода в районе очистных сооружений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки с привлечением специалистов контролирующих органов будут выясняться причины выбросов, а также оцениваться исполнение законодательства об охране окружающей среды хозяйствующими субъектами", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в Металлургическом районе ночью произошел сильнейший залповый выброс сероводорода в районе очистных МУП ПОВВ. Было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 29,6 раза. В настоящий момент, как отметили в минэкологии региона, ситуация стабилизировалась и резкий запах уже не ощущается. Наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0.8 ПДК. В администрации Челябинска сообщили, что на территории очистных сооружений за последние сутки не было аварийных ситуаций.