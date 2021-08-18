В Екатеринбурге директор сети аптек попался на хранении наркотиков

В Екатеринбурге перед судом предстанет директор сети местных аптек. Ему вменяют приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте этого года мужчина купил в интернете метамфетамин (первитин) массой 0,93 грамма, что по закону является значительным размером. В тот же день на своем "Мерседесе" он приехал к садовому товариществу в Верх-Исетском районе, где недалеко от въезда в СНТ в тайнике-сугробе забрал сверток с наркотическим средством.

Однако на обратном пути автомобиль остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра салона полицейские нашли спрятанное зелье. Свою вину директор аптечной сети признал в полном объеме.

Сейчас его уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Уральцу грозит до трех лет колонии.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале в Екатеринбурге был задержан директор инвестиционной компании. При себе у него нашли подозрительные грибы, которые оказались галлюциногенными.