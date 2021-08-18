У 18% переболевших коронавирусом бессимптомно нет антител – исследование

У 18% пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, нет антител. Это показало исследование Роспотребнадзора, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Роспотребнадзор провел очень интересный пилотный проект в 26 регионах, начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - цитирует Горелова РИА Новости.

Эпидемиолог призвал проводить вакцинацию через полгода после перенесенного COVID-19, при этом не стоит отталкиваться от показателя уровня антител.