18 Августа 2021
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экспресс-тест на антитела к коронавирусу (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

У 18% переболевших коронавирусом бессимптомно нет антител – исследование

У 18% пациентов, переболевших коронавирусом бессимптомно, нет антител. Это показало исследование Роспотребнадзора, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Роспотребнадзор провел очень интересный пилотный проект в 26 регионах, начиная с лета прошлого года, каждые два месяца, 70 с лишним тысяч населения тестировалось на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе", - цитирует Горелова РИА Новости.

Эпидемиолог призвал проводить вакцинацию через полгода после перенесенного COVID-19, при этом не стоит отталкиваться от показателя уровня антител.

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Теги: антитела, переболевшие, коронавирус, роспотребнадзор, исследование



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