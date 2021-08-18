18 Августа 2021
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Общество В России
ГКЧП (2015) | Фото:

Только 21% россиян знает, что такое ГКЧП

Только 21% россиян может правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП. Впрочем, за последние четыре года доля правильных ответов выросла на 5%, это данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) к 30-летней годовщине августовских событий 1991-го.

Доля респондентов, которые могут назвать хотя бы одну фамилию участников ГКЧП, не превышает 10%. Примечательно, что 10% участников опроса приписывают к ГКЧП Ельцина, 2% - Горбачева.

20% россиян считают, что ГКЧП потерпел неудачу, поскольку не пользовался поддержкой народа. Только 8% считают, что в случае успеха СССР не распался бы.

Примерно поровну разделились мнения россиян относительно мотивов участников ГКЧП: 38% считают, что они преследовали личные цели, а 41% — что они думали о государстве, стремились сохранить СССР от распада.

Наши сограждане оценивают события 19-21 августа следующим образом: 47% полагают, что это был эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны, 31% считают, что это трагические события, имевшие гибельные для страны последствия, а 7% называют их победой демократической революции, покончившей с властью КПСС.

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Теги: гкчп, опрос, россияне



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