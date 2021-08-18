18 Августа 2021
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Лесные пожары в Якутии на снимке со спутника. (2021) | Фото: Роскосмос / РКС

В МЧС заявили о "кардинальном переломе" в ситуации с пожарами в Якутии

В МЧС заявили, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии.

"Сегодня на утреннем штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили",— сказал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он сравнил ситуацию с пожарами в Якутии с торфяными пожарами 2010 года, но при этом назвал уникальной.

По словам Чуприяна, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Напомним, в Якутии действует региональный режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. На прошлой неделе глава МЧС РФ Евгений Зиничев после поручения президента направил в республику два самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных отрядов - всего 200 человек.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал СМИ, заявив, что те драматизируют ситуацию вокруг лесных пожаров в Якутии.

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Теги: мчс, пожары, якутия



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