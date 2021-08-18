Прокуратура нашла нарушения при реконструкции аэропорта в Новом Уренгое

Новоуренгойская транспортная прокуратура и специалисты Ростехнадзора выявили нарушения при реконструкции аэродрома аэропорта Новый Уренгой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

На производственной площадке не был обеспечен необходимый запас воды для пожаротушения, а места хранения инертных материалов и размещения бытовых помещений не соответствовали проектной документации.

"В целях устранения нарушений транспортным прокурором руководителю предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, обществом незамедлительно приняты меры по устранению нарушений. По инициативе прокурора, Северо-Уральским управлением Ростехнадзора юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Напомним, проект масштабной реконструкции аэропорта Новый Уренгой УК "Аэропорты Регионов" ведет по концессии, заключенной с региональным правительством. Новый пассажирский терминал крупнейшего авиаузла Ямала площадью 18 тыс. "квадратов" будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн – в год. Генеральному подрядчику предстоит реализовать проект строительства нового пассажирского терминала, в основе архитектурной концепции которого лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера – призванный создать уютную атмосферу и сохранить тепло внутри.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса станет теплый bus-gate (тоннель для автобусов), расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. На привокзальной площади перед новым терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок общей вместимостью 300 машино-мест. Помимо пассажирского терминала, договор генподряда предусматривает строительство котельной мощностью 14 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала. Согласно договору, срок сдачи объектов – четвертый квартал 2022 г.