Наталья Тимакова: "Объявление СМИ "иноагентами" фактически означает запрет на профессию"

Бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева, ныне – заместитель председателя ВЭБ Наталья Тимакова дала редкое интервью, причем изданию "Утопия" – Роскомнадзор считает его проектом центра "Насилия.нет" (внесен в ресстр НКО-иноагентов Минюста России).

Экс-пресс-секретарь президента России высказалась на разные темы, в том числе о вакцинации. Тимакова считает, что из-за отсутствия цивилизованной дискуссии противостояние сторонников и противников прививок скатилось почти до военных действий: "Вместо умного, взвешенного разговора, который позволил бы сомневающимся людям принять правильное решение, вместо аргументов медицинских специалистов, вместо разговоров об общем благе, все превратилось в противостояние. И противники, и сторонники вакцинации весь дискурс перевели к бесконечным обвинениям и оскорблениям друг друга. Уважение к чужому мнению пропало совсем".

По поводу ситуации с насилием в семье, в отношении женщин у Тимаковой пессимистичный взгляд: "У меня есть очень грустное предположение: государство оставляет безнаказанным насилие в семье, потому что видит в этом основу для применения насилия в "большой семье" — в стране. В этом есть неочевидная, но безусловная связь. И это создает атмосферу терпимости к насилию как таковому, насилие перестает быть абсолютным злом".

Также Тимакова считает, что если СМИ получает статус иноагента, это фактически ставит на нем крест. Говоря про экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, она отметила: "Иван уже год находится под следствием, а обвинение ему до сих пор не предъявлено, насколько я могу судить из СМИ. Случай с ним, равно как и объявление редакций целого ряда СМИ "иноагентами", фактически означает запрет на профессию. Это не может не беспокоить, потому что, как и в случае с домашним насилием, эта тема касается всех, все общество, а не только тех, кто с этим сталкивается".