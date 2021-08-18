На Южном Урале сотрудника колонии будут судить за побег заключенного

В Каслях младшего инспектора ФКУ ИК №21 ГУФСИН России по Челябинской области будут судить за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ночью 26 июня обвиняемый разрешил покинуть заключенному место сна в колонии-поселении и не закрыл на замок двери в производственное помещение, через которое тот совершил побег из исправительного учреждения. Ранее обвиняемый незаконно передал заключенному сотовый телефон и денежные средства в сумме 40 тысяч рублей.

Сбежавший заключенный задержан.