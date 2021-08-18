Беременным - колоть: Минздрав разработал новые рекомендации по вакцинации

Минздрав разработал новые временные рекомендации по ковид-вакцинации взрослого населения с учетом опыта вакцинации беременных и лиц с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов.

Новая версия рекомендаций, в отличие от предыдущей, определяет порядок оформления медотвода от прививок. Медотвод выдадут, если врачебная комиссия согласится с противопоказаниями к вакцинации, которые установит лечащий врач или врач-специалист, определивший их. Важно, что медотвод имеет право выдавать любой врач , наблюдающий больного в медицинском учреждении любой формы собственности, и подтверждать его через комиссию в том же учреждении .

Форма справки о медотводе нормативно нигде не закреплена, поэтому она может быть произвольной. Но новые рекомендации требуют указывать срок ее действия. При этом если медотвод от вакцинации является постоянным, то получается, что пациенту требуется по истечении срока получать его заново. Такая ситуация вполне вероятна. И хотя в справке может быть написано, что она бессрочна, это оставляет возможность для принуждения граждан к регулярному получению одной и той же справки работодателем, на которого давят власти.

В документе есть довольно странные утверждения, которые оставляют поле для разночтений. Так, сказано, что "наличие противопоказания не означает, что в случае проведения вакцинации у вакцинированного обязательно возникнет осложнение, речь идет лишь о повышении риска неблагоприятной реакции, что, однако, должно рассматриваться лечащим врачом как препятствие к проведению вакцинации в каждом конкретном случае". Почему бы просто не написать, что при наличии противопоказаний прививку нельзя или нежелательно делать? Зачем это обставлять фразой, что осложнение может и не наступить? Чтобы методводы давали как можно реже? Иначе чем можно объяснить утверждение, что "необоснованные медицинские отводы" у некоторых больных оставляют их "беззащитными" перед ковидом. Как можно заметить, это косвенное утверждение постулата, что от заболевания невозможно защититься ничем иным, кроме вакцин.

Утверждается, что использование для массовой иммунизации "современных высокоэффективных вакцин" сопряжено с низкой частотой тяжелых поствакцинальных осложнений. Притом что статистики таких осложнений вообще нет.

Облегчено применение "Спутника " у онкобольных. Неназванные эксперты пришли к выводу, что "рекомендуется использование вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) против COVID-19 без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов":

• завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания;

• длительно получающих курсы циклического лечения, но не имеющих признаков гематологической

токсичности (лимфопении, нейтропении, лейкопении);

• которым планируется проведение хирургического этапа лечения, за 14 дней или ранее до планируемой даты операции (в ряде источников звучат - несколько дней до хирургического вмешательства), либо после выписки из хирургического стационара. Если операция может быть отложена без угрозы ухудшения онкологических результатов лечения, то предпочтительно проведение вакцинации на первом этапе.

При этом признается, что " на момент публикации отсутствуют данные клинических исследований об эффективности и безопасности использования вакцин для профилактики COVID-19 у онкологических пациентов ". В целом вакцинации онкобольных посвящены пп. 3.12-3.16.

В новых рекомендациях при описании вакцин "Спутник Лайт" и "КовиВак" в противопоказаниях к применению отмечен возраст старше 60 лет. В самих инструкциях к этим вакцинам хотя и говорится о применении вакцин у лиц от 18 до 60 лет, тем не менее, возраст 60+ в числе противопоказаний не значится. Поэтому решение Минздрава об этом остается непонятным.

Что касается беременных, то проводить вакцинацию беременных "Спутником V" советуют, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Но как это определить? То есть беременность больше не считается противопоказанием. Для остальных препаратов беременность еще в числе противопоказаний.

Критически важным является ссылка на регистр американской CDC, в которой опубликованы данные о 827 пациентках, вакцинированных во время беременности. Утверждается, что "частота осложнений беременности не отличалась от частоты осложнений у невакцинированных пациенток".

"Был сделан вывод о том, что на сегодняшний день нет данных, свидетельствующих о негативном влиянии вакцинации на течение беременности и перинатальные исходы", - пишет Минздрав.

Однако такие данные есть. Вероятно, речь идет о тех 827 вакцинированных в США беременных, о которых мы уже писали. У них произошло 104 выкидыша, что составляет 12,6% от общего числа. Но 700 из них сделали вакцинацию уже в третьем триместре, о чем трижды упоминается в оригинальной статье. В это время выкидыш уже принципиально невозможен - он происходит только в первых двух триместрах. Тех беременных, которые вакцинировались в первых двух триместрах, было всего 127. И у них 104 выкидыша составляют 82%. Это приводит к выводу, что в третьем триместре вакцинация, судя по американским данным, уже почти не опасна, но вакцинация в первые месяцы беременности почти не оставляет шансов родить ребенка. Это критически важное обстоятельство, которое было сокрыто, хотя исходные цифры об этом говорят прямо. Возможно, именно поэтому Минздрав все же указывает, что "целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-х недель беременности". Однако как быть со здоровыми женщинами? Вакцинация их на ранних сроках может иметь критические последствия.

В целом рекомендации Минздрава оставляют неприятное впечатление ссылками на неназванных экспертов и иностранные заключения. Когда речь идет о десятках миллионов россиян, это не может быть основанием для вакцинации даже при минимальном риске. Тем более что Минздрав неоднократно признает, что достаточные данные по многим пунктам отсутствуют.

Также важно, что "к побочным проявлениям после иммунизации относятся все, потребовавшие госпитализации, либо закончившиеся летально" и имеющие временную связь с прививками. Однако статистика побочных эффектов до сих пор то ли скрывается, то ли не ведется вовсе. Притом что вакцинация осуществляется за счет федерального бюджета, то есть на деньги тех самых граждан, которых принуждают вакцинироваться.